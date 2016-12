Com aumento, Florianópolis tem a segunda tarifa de ônibus mais cara entre as capitais brasileiras

Transporte coletivo 31/12/2016 | 14h50 Atualizada em

Com o aumento na tarifa de ônibus anunciado pela prefeitura na sexta-feira, Florianópolis passa a ter a segunda passagem mais cara entre as capitais brasileiras. A vice-liderança nesse ranking, atrás apenas de Belo Horizonte (MG), leva em conta as capitais que já anunciaram reajustes para 2017 e os preços atuais nas cidades que ainda não começaram a discutir a mudança de valores.



Andar de ônibus em Floripa ficará mais caro a partir das 0h do dia 8 de janeiro. Para quem utiliza o transporte coletivo com cartão eletrônico a passagem salta de R$ 3,34 para R$ 3,71, um aumento de 11%, acima da inflação. Já para quem desembolsa a passagem em dinheiro o valor pula de R$ 3,50 para R$ 3,90, reajuste de 11,42%.



Em Belo Horizonte, a partir da próxima terça-feira, o valor da tarifa das linhas troncais e principais sobe dos atuais R$ 3,70 para R$ 4,05. Esse preço dá ao município a primeira posição entre as capitais do país.

Já no Rio de Janeiro e em São Paulo as tarifas foram congeladas para o ano que vem, permanecendo em R$ 3,80 nas duas cidades. Já há aumento anunciado em outras capitais, como Salvador e Campo Grande, mas nenhum superior ao aplicado em Florianópolis.

A situação em todas as capitais brasileiras:

Aracaju - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 3,10

Belém - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 2,70

Belo Horizonte - de R$ 3,70 para R$ 4,05 a partir de 8 de janeiro

Boa Vista - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 3,10

Brasília - de R$ 3 para R$ 3,50 a partir de 2 de janeiro

Campo Grande - já em vigor aumento de R$ 3,25 para R$ 3,53

Cuiabá - ainda discute o aumento dos atuais R$ 3,60 para até R$ 4,20

Curitiba - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 3,70

Fortaleza - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 2,75

Goiânia - aumentou de R$ 3,30 para R$ 3,70 em março de 2016

João Pessoa - aumentou de R$ 2,70 para R$ 3 em fevereiro de 2016

Macapá - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 2,75

Maceió - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 3,15

Manaus - reajuste de R$ 3 para R$ 3,54 foi aprovado em 2016, mas há impasse judicial e por isso a nova tarifa ainda não está valendo

Natal - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 2,90

Palmas - aumentou de R$ 2,95 para R$ 3 em agosto de 2016

Porto Alegre - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 3,75

Porto Velho - aumentou de R$ 2,60 para R$ 3 em junho de 2016

Recife - ainda discute o aumento dos atuais R$ 2,80 para até R$ 3,75

Rio Branco - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 2,90

Rio de Janeiro - congelou os atuais R$ 3,80

Salvador - de R$ 3,30 para R$ 3,60 a partir de 2 de janeiro

São Luís - ainda não começou a discutir aumento. Preço atual é R$ 2,90

São Paulo - congelou os atuais R$ 3,80

Teresina - ainda discute aumento dos atuais R$ 2,75 para até R$ 3,20

Vitória - de R$ 2,75 para R$ 3,20 a partir de 1º de janeiro

Prefeitura de Florianópolis decreta reajuste da tarifa de ônibus a partir do dia 8 de janeiro