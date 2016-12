Comércio de Joinville abre mais vagas em novembro do que o esperado

Livre Mercado 29/12/2016 | 18h29

Em um ano com poucas notícias positivas no campo do emprego, o setor do comércio de Joinville conseguiu recuperação para esta época do ano em relação a 2015. Em novembro, o número de novas vagas abertas no segmento em Joinville foi de 238, enquanto no ano anterior foram 142 novas oportunidades. A alta de 67% segue a tendência que já havia sido explicitada pelos representantes do setor na cidade. Em outubro, a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade esperava aumento de 10% a 15% no número de contratações temporárias. Um crescimento quase insignificante quando comparado com o aumento que realmente foi conquistado pelo setor.



Por mais que, em números absolutos, 238 novas vagas sejam pouca coisa, ainda se pode interpretar como algo positivo. Com a alta, Joinville quebrou uma sequência de redução no número de novos empregos no comércio no mês de novembro, quando tipicamente ocorre este tipo de contratação. Desde 2011, quando o setor foi responsável por 569 novos empregos no mês, a quantidade de oportunidades vem despencando.



Ainda assim, quando analisado o ano de 2016, o setor continua no vermelho, com a geração de vagas praticamente estagnadas. Desde janeiro até o mês passado, foram fechadas 264 oportunidades. E toda a positividade de novembro pode cair por terra se, passado o período de festas, o número de demissões corroer a pequena gordura deixada por novembro.

Indústria em queda

O efeito das festas de fim de ano sentido no comércio não afetou a indústria. Este segmento voltou a registrar queda na geração de empregos, com 325 vagas fechadas. Não por menos boa parte das grandes empresas da cidade deram férias coletivas. No ano, o setor também continua lento, com abertura de apenas 618 vagas. Se sempre dá para olhar o copo meio cheio, basta lembrar que em 2015 mais de 7,1 mil oportunidades foram fechadas no segmento em Joinville entre janeiro e novembro.

Sinal de melhora

Olhando os 11 meses deste ano que está prestes a terminar, pode-se dizer que acaba empatado. Foram fechadas 254 vagas, com a queda sendo puxada principalmente pela construção civil (menos 615 oportunidades no período). Em 2015 – ano que nem é lembrado com tanto terror quanto o atual temido 2016 –, nesta época do ano o saldo era de - 6,9 mil vagas.



BMW de Araquari seleciona estagiários

A unidade da BMW em Araquari está com vagas abertas para o progama de estágio. Para concorrer a uma das vagas é necessário cursar a partir do segundo ano ou terceira fase de universidades de Joinville e região, ter disponibilidade para trabalhar 30 horas por semana e conhecimento avançado no pacote Office – principalmente Excel.

Vivências no exterior, como intercâmbios, são consideradas um diferencial. Em relação aos idiomas, a empresa prioriza candidatos com inglês avançado e alemão.

As oportunidades estão disponíveis para estudantes dos cursos superiores de economia, administração, direito, tecnologia da informação, logística, gestão da produção e para as diferentes áreas da engenharia.

Para concorrer, é necessário acessar o site da BMW e encaminhar o currículo na página da área de recursos humanos.

Outras oportunidades

Além das vagas de estágio, a BMW também oferece oportunidades para pessoas com deficiência em diferentes áreas, tanto na parte administrativa quanto na de produção. Outras três vagas disponíveis no site da empresa são para operador de logística - para a qual é necessário ensino médio completo ; e ouras duas na área de finanças (customs analyst e controlling analyst), para as quais é fundamental ser fluente em inglês e ter formação superior na área.



