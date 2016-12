Confira como será o Réveillon 2017 em Blumenau e BC

Festa da virada 29/12/2016 | 08h01

Serão 12 toneladas de fogos de artifício para a festa deste ano, três a mais que no ano passado Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Juntas, Blumenau e Balneário Camboriú somam 32 toneladas de fogos de artifício que vão marcar a chegada de 2017. Serão 15 minutos de shows pirotécnicos, aliados a bandas, DJ, cantor sertanejo e gastronomia para comemorar o Réveillon.

Enquanto na terra da Oktoberfest são esperadas até 70 mil pessoas, a badalada cidade do litoral estima público de milhão pelas areias, ruas e prédios. Haverá esquema diferenciado no trânsito, transporte, limpeza e segurança para quem for curtir a virada. Confira: