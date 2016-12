Confirmado no Figueirense, goleiro Luís Carlos afirma: "Objetivo maior é o acesso"

Focado 29/12/2016 | 18h43 Atualizada em

Após ser confirmado como novo goleiro do Figueirense, tanto pelo técnico Marquinhos Santos, como pelo superintendente de Esportes do Alvinegro, Léo Franco, Luís Carlos conversou com a reportagem da rádio CBN Diário e deu as primeiras palavras como jogador do Furacão. Aos 29 anos, o atleta chega motivado e focado em colocar o Figueira de volta na elite do futebol brasileiro. O defensor, que tem passagens pelo Ceará e Paraná, defendeu o Guarani, de Campinas, onde conquistou o acesso à Série B do Brasileiro, na última temporada.



- Eu fico feliz pelo convite do Figueirense, pela grandeza que é o clube. O objetivo maior é o o acesso à Série A, e o Figueirense, pela grandeza, não merece a Série B, mas é coisa do futebol. Vou dar o melhor para o time voltar o quanto antes à Série A, como sempre dei no Paraná, Ceará, e no Figueirense não será diferente - disse ao repórter Janniter De Cordes.

Enquanto a negociação não era oficializada, Léo Franco comentou que buscava um goleiro que tivesse perfil de Série B, um jogador que conhecesse de verdade a competição para ajudar o Figueirense na busca pelo acesso. E, Luís Carlos, acredita ter o perfil que o dirigente estava procurando.

- Sim, me encaixo sim. Joguei 2012, 2013 pelo Paraná na Série B, e em 2014/2015 pelo Ceará, já tenho um pouco de bagagem, um conhecimento bem grande da Série B e o que precisar vou ajudar o clube da melhor forma possível - comentou.

Luís Carlos chega ao Figueirense com a missão de substituir Gatito Fernández, que fechou com o Botafogo. Apesar da campanha ruim do alvinegro em 2016, Gatito se destacou e acabou deixando o clube. além de Gatito, o Figueirense formou outros goleiros que estão se destacando até hoje, como Wilson, Tiago Volpi e Alex Muralha. O novo arqueiro do Furacão terá como companheiro Thiago Rodrigues, com quem já atuou no início da carreira.

- Com o Muralha eu trabalhei no Paraná Clube, fomos revelados praticamente juntos. Outro que é meu amigo é o Thiago Rodrigues, a disputa quando éramos do Paraná era sadia, um respeitando o outro e, no Figueirense, não vai ser diferente - explicou.

Luís Carlos será a sétima contratação do Figueirense para as competições de 2017. Além do goleiro, o clube já fechou com os volantes Juliano e Helder, ex-Fortaleza, com o lateral Weldinho, ex-Brasil-RS, com o meia Everton, ex-Fortaleza, com o atacante Bill, ex-Ceará, e com o atacante Elias, ex-Brasil-RS.



