Dagmara Spautz: Brasília libera R$ 21 milhões para dragagem do Itajaí-açu

Recurso 30/12/2016 | 14h06 Atualizada em

Dois pleitos da bancada catarinense no Congresso foram atendidos no apagar das luzes de 2016. A Secretaria de Portos da Presidência da República autorizou o repasse de R$ 21 milhões para a dragagem do Porto de Itajaí, obra aguardada desde o final de 2015, quando a foz assoreou devido às cheias no Vale. A empreitada deverá devolver o calado de 14 metros ao canal de acesso.



Já no Ministério das Cidades foram liberados R$ 17 milhões para a construção da Ponte do Centro, em Blumenau. O recurso já foi autorizado, e agora depende de liberação.



Saúde



Também em Blumenau, uma portaria do Ministério da Saúde publicada nesta sexta-feira transfere R$ 891 mil para o Hospital Santa Isabel. O recurso será encaminhado ao Fundo Municipal de Saúde, em parcelas mensais, para auxiliar no custeio dos novos leitos de UTI habilitados esta semana pelo governo federal.