Destroços do avião russo são encontrados a 27 metros de profundidade

Catástrofe 26/12/2016 | 11h20 Atualizada em

Várias partes do avião russo Tu-154 que caiu no domingo no Mar Negro com 92 pessoas a bordo foram encontradas nesta segunda-feira a 27 metros de profundidade, indicou à AFP a equipe de mergulhadores do ministério russo de Emergências.

– Partes do avião foram encontradas a 27 metros de profundidade, cerca de uma milha náutica da costa –, declarou uma porta-voz da equipe em Sochi, Rimma Tchernova.

As equipes do ministério tentam atualmente localizar precisamente onde estão cada fragmento e seu tamanho, acrescentou.

As agência de notícias russas haviam indicado pouco antes a descoberta da "fuselagem".

O Tu-154 do ministério russo da Defesa caiu dois minutos e 44 segundos após decolar da estação balneária de Sochi, com destino à Síria, com 92 pessoas a bordo.

Leia mais

Rússia tem dia de luto após tragédia com avião militar no Mar Negro

Avião militar russo cai no mar Negro com 92 pessoas a bordo

Encontrados destroços de avião russo que caiu no Mar Negro

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, mas os investigadores parecem descartar a pista terrorista.



Uma enorme operação de busca está em andamento para encontrar os destroços e as caixas pretas do avião com mais de 3.500 pessoas, incluindo 150 mergulhadores, 45 embarcações, bem como 5 helicópteros e drones estão em ação.

Onze corpos e 150 fragmentos de avião foram encontrados até o momento, segundo o ministério da Defesa.

.