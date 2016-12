Bagda 22/12/2016 | 07h07

Quatro ativistas humanitários e sete civis morreram ao ser atingidos por disparos de artilharia em Mossul, a cidade do norte do Iraque que o exército do país tenta retomar das mãos do grupo extremista Estado Islâmico (EI), anunciou nesta quinta-feira a ONU.

Em um comunicado, Lise Grande, coordenadora de operações humanitárias da ONU no Iraque, condena os disparos de obuses de morteiro. Ela não revelou a nacionalidade das vítimas nem a quais organizações pertencem.

* AFP