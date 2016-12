DJ Alok toca nesta quarta-feira no Litoral

Festa 28/12/2016 | 09h23

Você já deve ter escutado Hear Me Now, música do DJ Alok, por aí. Aliás, faz tempo que ele é o queridinho do público que curte música eletrônica. O jovem de 25 anos — filho do casal de DJs Swarup e Ekanta —, e que já foi considerado o melhor DJ do Brasil e o 25º do mundo pela revista House Mag, toca nesta quarta-feira em Camboriú.

O brasiliense comanda o main stage do Brazilian Bass com Alok, no Green Valley, com nomes em ascensão, como Liu, Sevenn, Gaba Kamer, Hot Bullet e Paradise City. Entre os convidados da noite ainda estão John Acquaviva (Canadá), DJ Renato Cohen, FractaLL, Hot Suits, Base On e Reziliens.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 70 (para elas) e R$ 110 (para eles) no site ingressonacional.com.br.