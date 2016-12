Domingo será de sol com pancadas de chuva pelo Estado

Previsão do Tempo 24/12/2016 | 18h00 Atualizada em

O domingo de Natal será um tradicional dia de verão, com muito sol, temperatura alta e pancadas de chuva. Haverá maior presença de nuvens em pontos da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte do Estado.

As temperaturas devem ficar próximas dos 30°C na maior parte das cidades. Só na Serra é que o calor não deve ultrapassar os 26°C.



Por conta das altas temperaturas e do abafamento, há previsão de chuva no fim do dia e à noite. Há ainda risco de temporais localizados e de granizo.

As informações são da Epagri/Ciram e do Blog do Puschalski.

Veja a previsão do tempo por região:



LITORAL NORTE 24ºC 19ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE 23ºC 16ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA 30ºC 22ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA 31ºC 19ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ 30ºC 17ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL 32ºC 20ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL 27ºC 14ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE 28ºC 16ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE 29ºC 18ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE 32ºC 19ºC

Madrugada: Céu com algumas nuvens

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada