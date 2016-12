Doze feridos em explosão perto de igreja católica nas Filipinas

Cotabato 24/12/2016 | 13h46

Uma explosão perto de uma igreja católica em uma cidade do sul das Filipinas neste sábado deixou 12 feridos e destruiu uma viatura policial, informaram as autoridades.

A explosão atingiu fiéis que chegavam para a missa do galo no santuário de Santo Niño, na cidade de Midsayap, cerca de 900 quilômetros ao sul de Manila, informou a polícia.

"Todas as vítimas sofreram ferimentos leves, exceto uma civil do sexo feminino que teve um ferimento grave no pé", disse um porta-voz da polícia regional, o superintendente Romeo Galgo.

A cidade se situa no centro da grande ilha filipina de Mindanao, lar de uma minoria muçulmana e de décadas de rebelião armada.

No entanto, o principal grupo guerrilheiro muçulmano na área assinou um cessar-fogo com o governo filipino.

