Em Pearl Harbor, Obama elogia força da aliança Tóquio-Washington

Pearl Harbor 27/12/2016 | 21h02

O presidente americano, Barack Obama, elogiou nesta terça-feira (27) a força da aliança entre os Estados Unidos e o Japão, após prestar uma homenagem - acompanhado do premiê japonês, Shinzo Abe - às vítimas de Pearl Harbor, 75 anos depois do ataque que abalou a América.

"Nossa aliança nunca esteve tão forte", declarou Obama, que deixa a Casa Branca em 20 de janeiro próximo.

"O caráter de um país se mede na guerra, mas ele também se define na paz", afirmou.

"Mesmo quando o ódio se extrema, mesmo quando o tribalismo está em seu nível mais primário, devemos resistir à necessidade de olhar para nós mesmos. Devemos resistir ao impulso de demonizar os que são diferentes", disse Obama.

"Dou-lhe as boas-vindas com espírito de amizade", acrescentou o presidente americano.

"Espero que, juntos, enviemos uma mensagem ao mundo de que se ganha mais com a paz do que com a guerra, que a reconciliação tem mais recompensas do que represálias", completou Obama.

