Em vídeo, Maria Ribeiro lamenta saída do "Saia justa"

Fora do quarteto 29/12/2016 | 15h56 Atualizada em

A atriz e apresentadora Maria Ribeiro comentou nas redes sociais sua saída do Saia justa, produção do canal GNT. Em vídeo, Maria lamentou o fim de sua participação no programa — ela e a jornalista Barbara Gancia teriam sido desligadas da atração devido a uma briga nos bastidores. No vídeo, a atriz usou placas de papel para expressar suas ideias.

Bob Dylan e @malluoficial pra dizer que agora vai ao ar meu ultimo #saiajusta e que foram 4 anos lindos! Obrigada a todo mundo que me escreveu coisas carinhosas. ¿¿¿¿ ABMM ¿¿ #vem2017 #comonossospaisofilme Um vídeo publicado por Maria Ribeiro (@mariaaribeiro) em Dez 28, 2016 às 3:48 PST

Leia mais:

Taís Araújo é cotada para integrar elenco do "Saia justa", do GNT

Barbara Gancia e Maria Ribeiro deixam o "Saia justa", do GNT



"Antes de mais nada, eu queria agradecer as inúmeras mensagens de amor que tenho recebido aqui. Também fiquei triste, mas está tudo certo. Sei que Barbara e eu deixamos nossa marca. Foram 4 anos lindos (um mandato!) de uma troca real e transformadora entre mulheres incríveis com quem aprendi muito e vou continuar aprendendo, porque o que não falta nessa vida é mulher interessante para ocupar aquele sofá. A todos vocês, a Astrid, a Barbara e a Monica, a minha gratidão", escreveu Maria.

Astrid Fontenelle e Monica Martelli continuarão no programa em 2017. Um dos nomes cotados para participar da roda de conversa é o da atriz Taís Araújo.

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH