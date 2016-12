Especial de Natal: Conheça os Papais e Mamães Noéis da vida real da Grande Florianópolis

Exemplos 24/12/2016 | 08h03 Atualizada em

Estes papais e mamães noéis não vestem vermelho, muito menos bota, cinto e gorro em pleno verão. Mesmo sem a fantasia do bom velhinho, eles se reinventaram, deixaram monstros para trás e hoje são embaixadores do bem.



Não usam trenó e nem têm o apoio de renas ou duendes. Nestes tempos modernos, usam as redes sociais, a rádio, os jornais, e o falatório das ruas para ajudar o próximo. Saem por aí, com a ajuda de amigos e até desconhecidos, para arrecadar brinquedos, cestas básicas, guloseimas, roupas e até flores para fazer o Natal de quem precisa ser mais especial. Eles espalham alegria.



Ivanete, Maicon, Juliana, Tuane, Thamiris e Lucas. São apenas alguns deles. Nós sabemos que a Grande Florianópolis está cheia de anjinhos que fazem a diferença para a vida de dezenas.



Mas conheça a história destes seis e saiba o que eles, papais e mamães noéis da vida real, pediram para o Bom Velhinho neste ano.



Dona Vânia do Natal



— Ivanete? Tu quer dizer a dona Vânia?



É assim que Ivanete Venâncio, de 40 anos, é conhecida na Vila Aparecida, em Florianópolis. Com a junção de seu nome e sobrenome, a moradora ainda ganha um novo apelido: a Vânia do Natal. Sua história de doação às crianças do bairro tem um início triste. Há 17 anos ela perdeu seu filho de apenas sete em um acidente. O pequeno foi atropelado.



— Ele morreu nas minhas mãos — diz, emocionada, a comerciante.



Moradora de Chapecó, se mudou para Florianópolis logo em seguida para realizar tratamentos psiquiátricos por conta da perda. Na Capital, cuidou de uma criança que acabou se tornando seu filho de coração.



— Eu vi o sorriso do meu filho nele e em outras crianças do bairro. Aquilo me fortaleceu. Vi que precisava fazer algo pelos pequenos da comunidade — contou.

E assim nasceu o Natal Carente da Vila Aparecida. A primeira edição atendeu apenas 15 crianças. Dona Vânia deu balinhas, refrigerante e fez uma nega-maluca para a gurizada. Viu que poderia fazer mais, e nos anos seguintes foi atrás de doações. Procurou a Rádio CBN, onde doadores a escutaram e a ajudam até hoje. Conseguiu brinquedos, um bolo de 20 metros e vários outros quitutes.



Mas um segundo baque em sua vida a estremeceu. Seu filho de coração se suicidou quando era adolescente. Neste ano, veio o terceiro baque. Seu pai, que já era doente, também a deixou. Será o primeiro Natal sem o paizinho. E mesmo assim, em meio a tanta dor, dona Vânia ainda tem capacidade de fazer o bem.



Entre seus pedidos ao Papai Noel, só coisas boas para a comunidade da Vila Aparecida. Essa é dona Vânia, sempre pensando no próximo.



Confira a cartinha da Mamãe Noel da Vila Aparecida:



"Há 14 anos, venho me envolvendo com as crianças da Vila Aparecida, depois de ter perdido dois filhos. Fiquei muito doente na época. Para levantar forças, passei a me envolver e fazer algo para as crianças da comunidade. Hoje sinto que preciso fazer algo e me sinto dependente delas e também tenho muito carinho pelos idosos da Vila.



Me preocupo muito com os nossos adolescentes e gostaria de ganhar projetos e ações sociais para eles. Acredito que poderíamos ganhar também uma área de lazer na Vila Aparecida. Peço mais atenção para esta comunidade que está abandonada – que mais recursos sejam enviados para cá".



Rap de doação



Maicon Willian de Jesus Chaves, de apenas 27 anos, foi um jovem que viu sua vida dar voltas. Morador da comunidade Chico Mendes, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, ainda menor de idade conheceu o crime, a arma, e o centro de detenção São Lucas, de São José. Por lá, ficou mais de dois anos.



Foi neste espaço, que descobriu o que mudaria a sua vida: o rap. A música deu um novo tom à trajetória deste jovem, típico filho da Chico. Se reergueu, seguiu um novo — e bom — caminho e hoje serve de exemplo para as dezenas de crianças da comunidade. O garoto agora é o rapper Komay MC, um dos mais conhecidos da Grande Florianópolis. Até já viajou para a Europa para divulgar seu trabalho.

— No centro de detenção eu pensava que não queria mais essa vida. E saí com vontade de mudar. Não queria mais voltar para lá — contou o rapper.



O cara se tornou líder comunitário e participa de ações como a Revolução dos Baldinhos, que trata de compostagem e reciclagem; realiza ensaios de dança e música com a gurizada; e no Natal, vira uma espécie de Papai Noel. É um dos organizadores do Natal Beneficente da Chico, que atendeu uma centena de crianças da comunidade na última sexta-feira. Há sete anos ele está à frente da iniciativa.



— Eu converso muito com as crianças e adolescentes sobre estas paradas (crime, drogas). Eu tento sempre levá-las para o lado da cultura. Tento indicar a dança, a música — complementa o rapper.



O próximo passo é montar uma rádio comunitária para as crianças da Chico terem onde apresentar seus projetos, e um coral. Como presente de Natal, a galera aceita doações e patrocínios para estes novos projetos. Procure o rapper como Komay Mc, no Facebook.



Confira a cartinha do rapper ao Papai Noel:



"Querido amigo Papai Noel,

Meu nome é Maicon, sou morador e líder comunitário da Chico Mendes e cantor de Rap. O Rap me tirou de uma vida louca que eu levava, e hoje, encontrei um caminho muito melhor na música e na realização de festas para a comunidade. Venho pedir ao senhor, bom velhinho, que nos ajude a trazer felicidade para as crianças da minha comunidade, eles precisam muito de VOCÊ.



Até porque, a comunidade vive em meio a uma guerra, e eles não têm como serem felizes assim. Por isso gostaria da sua visita em nossa comunidade mesmo se você não tiver brinquedos. Sua presença já faz a felicidade deles. E felicidade é o que nós queremos para eles".



Uma nova rede comunitária



A técnica em enfermagem Juliana Prá, de 35 anos, sempre atuou no voluntariado. Este ano, viu que poderia fazer mais. Inspirou-se em um grupo de Palhoça para começar a fazer um projeto seu. Em maio deste ano, ela reuniu amigos para criar o "Doação Comunitária", que começou a distribuir sopas aos moradores de rua. Uma vez por semana, eles doavam 50 potes da quentinha para andarilhos de Palhoça, São José e Florianópolis.



Foi ao criar um grupo no Facebook que sua iniciativa aumentou. Dezenas de pessoas queriam ajudar. E para o Natal, não foi diferente. Juliana iniciou uma campanha online para arrecadar presentes, comida, cestas básicas para as crianças da comunidade do Brejaru, em Palhoça, e para um asilo de Biguaçu. Deu muito certo e 40 pequenos foram beneficiados e terão um Natal mais feliz. Sem contar no sorriso dos idosos do asilo, que terão uma ceia mais farta.

As ações de Juliana não param por aí. Na última quinta, ela também distribuiu flores e doces para as mães haitianas que trabalham no Centro de Florianópolis.



— Recebi a indicação para fazer isto de um médium. Foi um ato simbólico, para valorizar estas mulheres — explicou a nova Mamãe Noel do pedaço.



Juliana já prepara uma nova campanha de arrecadação para janeiro. Quer juntar dindim para comprar material escolar para as crianças do Brejaru. Fica ligado na página do Facebook da Doação Comunitária e ajude a Mamãe Noel da Palhoça.



Confira a cartinha da Juliana:



"Para nós, voluntários, é um choque de realidade a cada evento que realizamos, porque a emoção nos coloca no lugar deles. Nunca imaginei que meu projeto seria um sucesso, com tantos voluntários, pessoas que não conhecia e passei a conviver diariamente. Passamos a nos empenhar em suprir as necessidades não apenas em dias de eventos, mas diariamente, e assim continuamos acompanhando e tentando ajudar no que for preciso.



A eles só tenho que agradecer, e que possamos caminhar juntos e aprender muita coisa nesse ano que estar por vir.



O que eu desejo para 2017?! Força, foco e fé. Para que muitos sonhos que eu, juntamente com este grupo abençoado, possamos realizar. Sem mais delongas declaro que minha sensação final é de dever cumprido. Um Feliz Natal a todos".



Grupo de noéis



Eles jogavam basquete durante a adolescência e, na vida adulta, continuaram amigos. Se viam sempre, saíam juntos, e numa das noites de conversas, tiveram a ideia de fazer diferente. Natal estava próximo e decidiram juntar uma graninha para comprar presentes para crianças carentes de Florianópolis.



Na primeira vez, há cinco anos, saíram de carro distribuindo os presentes. Para o segundo ano, uma rede de amigos e voluntários passou a ajudar não só na arrecadação de presentes, como na distribuição. Hoje, o Natal Solidário dos amigos — o técnico de basquete Lucas Vieira Boaventura, 25 anos, da educadora física Thamiris Lohmeyer, 25, e da estudante Thuane Cristina Weber, 24 — arrecada mais de 700 presentes por ano e ajuda o mesmo tanto de crianças no Natal.



— Já na primeira vez, vimos o quão gratificante é para a gente também ajudar. Vimos o quanto estas crianças precisam da gente, dos presentes, dos voluntários. É incrível. É uma sensação viciante — comentou Thamiris.

Neste ano, a rede solidária vai beneficiar neste sábado os pequenos do bairro Procasa, de São José. A entrega terá Papai Noel, brincadeiras, guloseimas e será na escola Altino Flores, a partir das 9h. A criançada do bairro está convidada para participar e dar aquele abraço no Bom Velhinho de verdade e também nos voluntários que, mesmo sem trenó, estão fazendo a alegria dos pequenos.



Confira a cartinha do grupo:



"Querido Papai Noel,

O Natal está perto. As crianças estão a toda, escrevendo cartinhas com os sonhos que desejam realizar. Por aqui tem muitos meninos e meninas que nunca tiveram a sorte de estar entre os escolhidos para os presentes.



Mas este ano, além dos brinquedos e doces que vão receber, pedimos que o Papai Noel mantenha suas famílias presentes. Que possam acordar e saber que mais um dia nasce, e as pessoas que amam estão vivas e alegres. O melhor presente de Natal é a vontade de fazer algo maior pelas crianças. Nosso melhor presente de Natal, será estar aqui agora".



