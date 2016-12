Especial sobre o ouro da seleção olímpica e outras atrações para ver na TV na noite desta quarta-feira

Dicas da programação 21/12/2016 | 19h00 Atualizada em





Neymar foi um dos protagonistas da conquista do ouro olímpico Foto: JOHANNES EISELE / AFP

"Um sonho de ouro" na RBS TV

O especial Um sonho de ouro vai ao ar nesta quarta-feira na RBS TV. Produzido pela equipe de esporte da Globo, a atração é focada na conquista da inédita medalha de ouro que o Brasil ganhou nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Para trazer detalhes do passo a passo até o pódio, o programa ouviu o capitão e astro Neymar, a revelação Gabriel Jesus, o goleiro Weverton e o técnico Rogério Micali. Com narração do ator Caio Castro, Um sonho de ouro mescla imagens e depoimentos inéditos. O especial será exibido às 22h15min, após a novela A lei do amor.

Arnold Schwarzenegger bate um papo com Jimmy Fallon

Arnold Schwarzenegger será o entrevistado de Jimmy Fallon Foto: Divulgação / Divulgação

O humorista Jimmy Fallon entrevista o ator Arnold Schwarzenegger no The tonight show que vai ao ar nesta quarta-feira, no GNT. No talk-show, o apresentador conversa com celebridades internacionais, faz esquetes cômicos e paródias musicais. Também participam da atração como convidadas a atriz Elle Fanning e o ator e cantor Childish Gambino. A exibição será à 1h.

Fernanda Montenegro fala sobre "Eles não usam black-tie"

Fernanda Montenegro participa do "Grandes cenas" Foto: Canal Curta / Divulgação

A atriz Fernanda Montenegro participa da série Grandes cenas nesta quarta-feira com uma reflexão sobre o filme Eles não usam black-tie. O longa de Leon Hirszman foi lançado há 35 anos e teve a artista no elenco. A apresentação do programa, que será exibido às 23h45min, no canal Curta!, fica a cargo de Matheus Nachtergaele.

