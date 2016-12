"Estou feliz por estar vivo, mas perdi muitos amigos", diz Neto, antes de deixar hospital em Chapecó

Sobrevivente 22/12/2016 | 12h01 Atualizada em

O zagueiro Neto, um dos seis sobreviventes do acidente com o voo da Lamia que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, no final do mês passado, teve alta do hospital no início da tarde desta quinta-feira. No final da manhã, ele fez uma declaração na entrevista concedida junto com os médicos da Unimed, que cuidam do tratamento dos jogadores que estão em Chapecó.

— Estou feliz por estar vivo, mas perdi muitos amigos — afirmou o zagueiro.

Com a voz fraca e abatido, Neto lembrou que ficou dez dias desacordado após o acidente, inclusive em coma induzido, e agradeceu o apoio recebido.

— Agradeço a todos que, desde que descobriram que eu estava vivo, oraram por mim. Tem sido uma situação difícil — declarou.

O zagueiro lembrou das famílias das vítimas, dos filhos que perderam seus pais e dos pais que perderam seus filhos. Ele afirmou que "ainda está caindo a ficha". E agradeceu a Deus por ter permitido que estivesse vivo.

— Um beijo no coração de todos — disse.

Neto não respondeu perguntas, conforme havia sido combinado com a equipe médica e com os jornalistas. Ele deve dar uma entrevista coletiva assim que estiver melhor.



A diretora clínica do hospital Unimed, Carolina Ponzi, disse que o jogador terá que manter imobilizado o joelho que foi operado em virtude de uma lesão nos ligamentos e também usar um colete cervical, por conta da fratura que teve na quinta vértebra.

O tempo de recuperação é de três meses.

Na saída do hospital haviam torcedores aguardando o jogador. Uma torcedora até entregou uma carta para o jogador. Ele também teve uma recepção carinhosa dos moradores do prédio onde mora.

O goleiro Jackson Follmann continua internado e se recupera da cirurgia na perna direita, onde irá implantar uma prótese. Amanhã deve passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Ele não tem previsão de alta.

