Ex-presidente português Mario Soares em coma profundo

Lisboa 26/12/2016 | 12h10

O ex-presidente socialista português Mario Soares está em "coma profundo", disse nesta segunda-feira o porta-voz do hospital da Cruz Vermelha de Lisboa.

Soares, de 92 anos, "está em uma situação muito crítica, em coma profundo e seu prognóstico é reservado", disse o porta-voz José Barata.

"Há um agravamento progressivo do estado de saúde" do líder socialista, acrescentou o porta-voz.

Soares foi hospitalizado no dia 13 de dezembro por causas que não foram reveladas. Internado no setor de cuidados intensivos, sua saúde teve uma leve melhora com o passar dos dias, mas no sábado se agravou subitamente.

Considerado o pai da democracia portuguesa, Soares foi presidente de 1986 a 1996. Além disso, foi duas vezes primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores, deputado europeu e fundador do Partido Socialista.

* AFP