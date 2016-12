Exército turco acusa Estado Islâmico de matar 30 civis no norte da Síria

Conflito 26/12/2016 | 07h52

O exército turco acusou, nesta segunda-feira, o grupo Estado Islâmico (EI) de ter matado 30 civis que tentavam fugir de Al Bab, um reduto extremista do norte da Síria. Ancara tenta conquistar a localidade há semanas.



"Ao menos 30 civis que tentavam fugir de Al Bab morreram ontem (domingo) em um ataque da organização terrorista EI" declarou o Estado-Maior turco, citado pela agência pró-governamental Anadolu.

Com a ajuda do exército da Turquia, grupos rebeldes sírios lançaram uma ofensiva para tomar a localidade de 100 mil habitantes do EI, que opõe uma resistência feroz.

Na quarta-feira, os extremistas mataram 16 soldados turcos na cidade — foi o dia mais mortífero para o exército de Ancara desde o início da operação contra o EI e as milícias curdas do norte da Síria, em agosto.

Os militares da Turquia afirmam que estão tomando todas as precauções necessárias para evitar as baixas civis. No entanto, segundo a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), 88 residentes de Al Bab morreram após bombardeios turcos na última semana.

No domingo, a Turquia mobilizou peças de artilharia e blindados em sua fronteira com a Síria. O presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou que a batalha de Al Bab estava "quase terminada" e disse que as forças turcas se dirigiriam posteriormente à cidade de Minbej, a leste, onde se encontram milícias curdas apoiadas pelos Estados Unidos em sua luta contra o EI.

O apoio de Washington às milícias curdas na Síria para combater o EI provoca a revolta de Ancara, que considera estes grupos como organizações "terroristas", próximas à rebelião curda na Turquia.