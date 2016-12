Feliz ano velho: conheça cinco histórias de superação em 2016

2016 Marcante 28/12/2016 | 09h55 Atualizada em

Não dá para dizer que 2016 foi um ano fácil para os brasileiros, principalmente no que diz respeito à política e à economia, o que acaba refletindo em praticamente todas as esferas da sociedade.

Violência urbana, desastres naturais, arrocho salarial, aumento do desemprego, instabilidade política, corrupção, desvios de dinheiro, enriquecimento ilícito de alguns. Mas quando se tira o foco do macro e se mira na vida privada, descobre-se muitas as histórias de pessoas que viveram momentos extraordinários, que certamente ficará marcado pelo momento positivo.

Nesta reportagem, contamos cinco belas histórias de superação e conquistas pessoais incríveis. Algumas exigirão um pouco mais de paciência, persistência e coragem em 2017, mas já tiveram importantes vitórias em 2016.

Confira abaixo as cinco histórias de superação:

Conheça a história de Caio Szerszen, menino de 9 anos que ganhou nova vida



Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS

Depois de perder tudo em incêndio, casal de Florianópolis realiza sonho de viajar de carro até o Alaska para ver a aurora boreal



Foto: Família Kum / Divulgação

Casal catarinense comemora 2016: o ano em que o filho de um ano resistiu a doença grave no coração



Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS

2016: o ano em que o artista catarinense Luciano Martins realizou o sonho de trabalhar com a Disney

Foto: Leo Simas / Divulgação

Após anos de espera, catarinense adota duas crianças e tem 2016 marcado como o ano em que a família ficou completa



Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS