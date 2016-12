Figueirense e Chapecoense são os que melhor estão se reforçando, avaliam jornalistas

Contratações 27/12/2016 | 07h45 Atualizada em





Foto: Reprodução / FCF

Roberto Alves, colunista do DC e comentarista da RBS TV

1 - Quem está se reforçando melhor no mercado?

Pelo que vimos até agora, quem está se mexendo melhor no mercado é o Figueirense. Está fazendo um time competitivo, tentando encontrar uma fórmula de disputar bem o Estadual para depois ir em busca do campeonato nacional. Largou bem no mercado.

2 - Quem, aparentemente, está com o time mais pronto?

Quem chega melhor é o Avaí. É o time que está pronto, pelo menos, para o Estadual. Foi quem menos perdeu jogadores e é o que está mais pronto. Se o campeonato começasse domingo, teria um bom time para colocar em campo. Precisa de poucos reforços para começar o ano.

3 - Quem está atrás nessa corrida para montar o elenco?

Quem está mais atrás, infelizmente, é a Chapecoense. Está formando um grupo novo, e é quem tem mais necessidade de reforços. Por conta disso, não está divulgando muito, mas tem muitos contatos realizados. É um trabalho muito difícil, pois, além dos reforços, tem que montar uma equipe nova.

Lucas Balduino, editor de Esporte do DC

1 - Quem está se reforçando melhor no mercado?

Apesar de ter que montar um grupo praticamente do zero, a Chapecoense é quem está apresentando os nomes mais interessantes. A se confirmar os nomes já citados, e mantendo o perfil nas contratações, a expectativa é positiva para o recomeço em 2017.

2 - Quem, aparentemente, está com o time mais pronto?

O Avaí conseguiu manter a base do time que subiu para a Série A. Perdeu duas peças importantes - o goleiro Renan e o zagueiro Fábio Sanches -, mas foi bem ao confirmar a permanência de Claudinei Oliveira. Tem um bom time para iniciar o Estadual.

3 - Quem está atrás nessa corrida para montar o elenco?

Infelizmente, é a Chape. Apesar de ser a equipe que tem melhor contratado no período, a dificuldade do Verdão será enorme para montar um grupo inteiro. Além disso, precisará de tempo para encontrar a famosa ¿liga¿ entre diretoria, departamento de futebol, comissão técnica e jogadores.

Rodrigo Faraco, colunista do Hora de SC e comentarista da Rádio CBN Diário

1 - Quem está se reforçando melhor no mercado?

Quem está se movimentando melhor é o Figueirense: pelo perfil do time que precisa para a Série B, pelas definições que já tomou, pelo número de contratações efetuadas. Dentro de tudo que vimos das movimentações dos outros times, o Figueirense está melhor.

2 - Quem, aparentemente, está com o time mais pronto?

Considerando o sucesso em 2016 e a manutenção do grupo, é o Avaí. Do time que conseguiu o acesso, perdeu dois jogadores: Fábio Sanches e Renan. A Chapecoense seria a grande favorita, mas perdeu o time inteiro. O Avaí passa a ser a bola da vez, já que manteve o time e o técnico.

3 - Quem está atrás nessa corrida para montar o elenco?

É a crueldade dos fatos. Quem está atrás é a Chapecoense, porque precisa de tudo. Não é só o time, precisa do grupo, precisa do encaixe entre grupo, comissão técnica e departamento de futebol. Infelizmente, o reflexo da tragédia é enorme.

Elton Carvalho, editor de A Notícia e comentarista da RBS TV

1 - Quem está se reforçando melhor no mercado?

Quem melhor se movimenta no mercado, por motivos óbvios, é a Chapecoense. A necessidade impõe isso. No entanto, em razão de ter que fazer um grupo novo, esta movimentação não garante uma equipe forte. Será preciso algum tempo para este time funcionar.

2 - Quem, aparentemente, está com o time mais pronto?

O Avaí perdeu uma referência (Renan), mas ainda assim chega mais pronto. É possível encontrar um bom goleiro no mercado. Com peças pontuais (especialmente no ataque), o time de Claudinei pode ficar completo. Logo abaixo, está a Chape, que tem potencial de investimento.

3 - Quem está atrás nessa corrida para montar o elenco?

Criciúma e Figueirense. O Tigre trouxe apenas dois jogadores. Já o Figueira perde jogadores que, embora rebaixados, seriam úteis em 2017. Terão de se movimentar bem para encarar o Estadual e a Série B. O JEC, dentro de uma realidade diferente, forma um time com cara de Série C, capaz de dar trabalho aos rivais.

Jorge Jr., editor de Esporte do Hora de SC

1 - Quem está se reforçando melhor no mercado?

O Figueirense está na frente dos adversários no Estado, já que está montando desde o início um grupo com o perfil que a equipe precisa diante dos objetivos já traçados: vencer o Estadual e conquistar o acesso à Série A.

2 - Quem, aparentemente, está com o time mais pronto?

Também acredito que seja o Figueirense, que está trazendo os reforços pontuais e com características que a equipe precisa. O Avaí, que manteve bem a base que conquistou o acesso, além do técnico Claudinei Oliveira, também está bem encaminhado.

3 - Quem está atrás nessa corrida para montar o elenco?

Penso que seja o Criciúma, que está de técnico novo e tem pouquíssima movimentação sobre reforços, A base da temporada de 2016 não deixa nenhuma esperança de que o time possa brigar por algo, exceto pela manutenção do goleiro Luiz, que é importante para as pretensões do Tricolor do Sul.