Filipinas evacua milhares de pessoas por tufão

Manila 24/12/2016 | 08h17

As autoridades filipinas pediram para que centenas de milhares de habitantes do arquipélago deixem suas casas com a aproximação de um tufão, que tocará o país no dia de Natal.

A tempestade Nock-Ten poderia ser acompanhada de ventos de até 222 km/h quando tocar terra firme no domingo na ilha de Catanduanes, onde 250.000 pessoas vivem, relata o centro de prevenção de furacões americano.

Na segunda-feira ele deverá chegar à ilha onde está localizada a capital, Manila.

"Lançamos avisos de evacuação preventiva", indicou à AFP Rachel Miranda, porta-voz da Defesa Civil na região de Bicol, onde está Catanduanes.

Esta região agrícola, onde 5,5 milhões de pessoas vivem, está sujeita a tufões durante todo o ano.

Cedric Daep, chefe da Defesa Civil na província de Albay (região de Bicol), disse à AFP que pelo menos 400.000 pessoas têm de ser evacuadas.

"Não temos lugares suficientes para acomodar todas essas pessoas em nossos centros de evacuação", disse ele, pedindo às pessoas para passar o Natal com parentes ou amigos.

* AFP