Flagrante: motociclistas fazem manobras arriscadas na BR-101

Véspera de Natal. Rodovias lotadas de famílias que seguem a caminho do litoral para curtir o fim de semana de festa. Pois nem mesmo este cenário intimida os imprudentes.



Na manhã deste sábado, por volta das 11 horas, pelo menos sete motos de baixa cilindrada pilotadas por jovens sem qualquer equipamento de proteção além do capacete cometiam manobras imprudentes e perigosas no trecho Norte da BR-101, sentido Sul.



O pior: as manobras começaram a menos de dois quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Federal, em Barra Velha.

Entre as manobras perigosas que colocavam em risco a vida do piloto e de outros motoristas, estavam ultrapassagens arriscadas pela esquerda, entre a mureta e o carro. Eles também deitavam na moto, colocando as pernas para cima do tanque.



Os jovens seguiram com as manobras até chegarem em balneário Piçarras, quando saíram da rodovia.