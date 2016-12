França e Grã-Bretanha pressionam por sanções à Síria

Nações Unidas 22/12/2016 | 00h45

França e Grã-Bretanha pressionam o Conselho de Segurança das Nações Unidas para que proíba a venda de helicópteros à Síria e imponha as primeiras sanções pelo uso de armas químicas em cinco anos de guerra.

Um projeto de resolução obtido pela AFP nesta quarta-feira pede o congelamento dos ativos e a proibição de viagens para quatro oficiais sírios e dez entidades, entre as quais um centro de investigação vinculado ao desenvolvimento de armas químicas.

Os diplomatas admitem que a medida certamente será barrada pela Rússia, aliado da Síria, que até agora já impôs seis vetos às ações que o Conselho adotou contra Damasco.

O Conselho deve votar a proposta na próxima semana.

Uma investigação conjunta das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW) descobriu que várias unidades do Exército sírio utilizaram armas tóxicas em três povoados do norte do país em 2014 e 2015.

Esta foi a primeira vez que uma investigação internacional culpou as forças do presidente Bashar al-Assad pelo uso de armas químicas.

cml/mdl/lr