Garoto de três anos é o dono do cachorro salvo por policial militar do calor em Joinville

Foi nos braços de Valcinere Henrique Maier o reencontro entre o menino Emanuel Vinícius, de três anos, e o cachorro "Djorge", na zona Norte de Joinville, na manhã desta quinta-feira.



O cachorro foi tema de reportagem de AN na última terça-feira, quando um policial militar o salvou do calor de quase 40ºC na base da Polícia Militar do bairro Aventureiro, na zona Norte da cidade.



Cansado, sem comer e quase desacordado por causa do calor, o animal buscou abrigo na saída do ar condicionado da base. Sensibilizado, o cabo Luiz Antônio Domingos recolheu o cão, deu-lhe um banho de mangueira e o alimentou.



A história do salvamento inusitado chamou a atenção de milhares de internautas e chegou à família por parentes.



— Minha irmã, que mora em Lages, viu a reportagem e nos avisou — disse a mãe de Emanuel.



A família mora em Jaraguá do Sul e veio passar o Natal na casa de parentes, no bairro Aventureiro. Como o animal tem apenas seis meses e não conhece nada do bairro, acabou se perdendo depois de fugir pelo portão da casa.



— Tinha estragado o nosso Natal. O Emanuel tem um pequeno atraso na fala e os médicos disseram que o cãozinho iria ajudar muito na recuperação dele — disse a mãe, emocionada após o reencontro.



O menino quase não fala e ficou muito feliz ao encontrar o animalzinho na porta da base da Polícia Militar.



Ao cabo Luiz Antônio, a mãe de Emanuel deixou um agradecimento especial:



— Muito obrigado pelo que você fez por ele. Não é todo mundo que faz isso — disse.

Além de dar banho e alimentar "Djorge", o cabo da PM comprou coleira e cuidou dele até que o menino chegasse.



Por quase uma hora em que a reportagem ficou aguardando o reecontro, o cachorro não saía de perto do policial.



— A gente se apega. E o animal retribui com carinho — disse Luiz Antônio.



Djorge deve voltar para Jaraguá do Sul e ajudar na recuperação de Emanuel, mas a família não vai perder o contato com o policial militar e o reencontro de todos eles está garantido a cada Natal.