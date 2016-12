Grécia confirma que carro calcinado era alugado por embaixador no Brasil

Atenas 30/12/2016 | 11h08

As autoridades gregas confirmaram nesta sexta-feira que o carro calcinado encontrado no Rio com um corpo em seu interior era alugado por seu embaixador no Brasil, há dois dias desaparecido.

"É o carro alugado pelo embaixador Kyriakos Amiridis", afirmou uma fonte da chancelaria grega.

"As autoridades brasileiras estão realizando testes de DNA para identificar o corpo", acrescentou a fonte que não quis ser identificada.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou na quinta-feira um carro com um corpo carbonizado que pode ser de Amiridis, visto pela última vez na segunda-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

"A informação que podemos confirmar é que encontramos um carro em Nova Iguaçu com um corpo, e estamos investigando" para verificar se é o mesmo no qual viajava o embaixador, disse à AFP um membro da Delegacia de Homicídios, encarregada da investigação.

A fonte não precisou se a placa do veículo correspondia ao carro alugado pelo embaixador.

Segundo "informações preliminares", Amiridis teria sido visto pela última vez na noite do dia 26 de dezembro.

Amiridis, de 59 anos, encontrava-se de férias no Rio desde o dia 21 de dezembro. Ele pretendia retornar a Brasília no dia 9 de janeiro, contou à AFP uma funcionária da embaixada da Grécia.

"Não trabalhamos com a hipótese de sequestro", contou ao portal o delegado Evaristo Pontes.

"A investigação segue algumas linhas, mas com essa não trabalhamos. Se esse fosse o caso, os sequestradores já teriam feito contato", afirmou o policial, esclarecendo que sua equipe especializada assumiu o caso porque a Polícia Federal considerou que o desparecimento de Amiridis não teria a ver com sua função diplomática.

De qualquer forma, Pontes informou que os detalhes sobre a investigação são mantidos sob "sigilo" porque ela ainda está em curso, e devido à relevância do cargo do embaixador.

Amiridis é embaixador da Grécia no Brasil desde este ano. De 2001 a 2004, ele ocupou o cargo de cônsul-geral no Rio de Janeiro, além de ter sido embaixador na Líbia, entre 2012 e 2016.

Ele é casado e tem uma filha, de acordo com dados da embaixada grega no Brasil.

* AFP