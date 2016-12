Henzel fala que clima era feliz dentro do avião e que não houve desespero

Chapecoense 24/12/2016 | 19h35 Atualizada em

Em uma transmissão ao vivo por meio de sua página no Facebook, o jornalista Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes da tragédia com o voo da Chapecoense que deixou 71 mortos em novembro, afirmou que não houve gritaria ou desespero nos momentos que antecederam o acidente.



— Todo mundo estava muito feliz dentro da aeronave. Houve uma informação de que houve uma gritaria, um desespero, não houve absolutamente nada disso. Simplesmente os motores desligaram, a energia acabou e pensei que os motores seriam religados. O avião foi planando - disse Henzel.

Ele também lembrou que foi o penúltimo a ser resgatado e que passou horas no local do acidente.



— Não sei se fiquei cinco horas, seis horas. Só sei que algo me despertou porque estavam chegando algumas pessoas com luzes e eu lembro que comecei a chamar por elas. O pessoal do resgate não estava ali naquele momento. Eram pessoas com lanternas - relatou.

Rafael se emocionou ao lembrar do acidente e disse que sua sobrevivência foi um milagre. Ele agradeceu aos médicos que trabalharam para a recuperação dos sobreviventes e aos colombianos:

— Não sei se tem algum colombiano (vendo o vídeo), mas vocês foram demais! - disse.

O jornalista ainda fez um apelo aos motoristas, especialmente durante o período de festas:

— Queria pedir muita atenção nas estradas, a gente sobreviveu a um acidente aéreo e fica ouvindo que cinco pessoas morreram num acidente numa estrada próxima ao Rio Grande do Sul. Parece que a vida não tem valor. A gente tem que vibrar com a nossa vida.





