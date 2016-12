Litoral 26/12/2016 | 13h58

Um jovem de 28 anos foi baleado por volta das 16h20min na Rua Amor Perfeito, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Segundo informações da Polícia Militar, ele estaria na via pública quando dois homens teriam se aproximado em uma motocicleta e o caroneiro efetuado os disparos. Quando o socorro chegou ao local, o homem já estava morto. Ele foi alvejado com 10 tiros de arma de fogo.



