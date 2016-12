Homem desaparece ao tentar atravessar rio em Itajaí

Perigo na água 25/12/2016 | 14h00 Atualizada em

Um homem está desaparecido desde o final da manhã de domingo no Rio Itajaí-Açu, em Itajaí. Segundo informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, o homem de 47 anos de Grão Pará (SC) se aproximou das escadas de acesso ao rio no Parque Náutico Odílio Garcia, tirou as roupas e entrou na água apenas de cueca com a intenção de atravessar até o outro lado.

Testemunhas disseram que ele nadou até a metade e desapareceu. Segundo os bombeiros, que foram acionados às 10h40, o local é fundo devido à passagem de embarcações do Porto de Itajaí, além de ter correnteza muito forte. As buscas subaquáticas foram descartadas em razão da correnteza e agora os bombeiros fazem a busca em botes.

Corpo encontrado no sábado

Na véspera de natal, os bombeiros localizaram o cadáver de um homem já em estado avançado de decomposição. O corpo foi encontrado próximo ao bairro Campeche em Itajaí, já sem pernas, braços e até mesmo cabeça. Foi encaminhado para o IML da cidade para que seja feita a identificação.