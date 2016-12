Homem é encontrado morto em posto de combustível em Lages

Violência 25/12/2016 | 14h53 Atualizada em

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na manhã de domingo (25) em Lages, na Serra catarinense. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha marcas de agressão pelo corpo.

De acordo com informações apuradas pelo G1 Santa Catarina, a polícia foi acionada às 6h40 no bairro Coral após o corpo do homem ser visto no pátio de um posto de combustível. Ele teria sido agredido com uma barra de ferro, que estava próxima ao corpo.

A Polícia Civil informou que o caso se trata de um assassinato, mas não sabe a possível motivação do crime. Até às 12h de domingo não havia suspeitos. A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Lages irá analisar as imagens de câmeras de monitoramento do local.

Conforme o Instituto Médico Legal de Lages, o corpo do homem de 47 anos, morador de Lages, foi identificado e aguardava liberação da família até às 12h. A morte foi decorrente das agressões, conforme o IML.

