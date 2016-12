Homem é esfaqueado no bairro Progresso, em Blumenau

Segurança 28/12/2016 | 07h58

Um homem de 43 anos foi esfaqueado no Condomínio das Nascentes, localizado na Rua Santa Maria, no bairro Progresso. Segundo a Polícia Militar de Blumenau, acionada para atender a ocorrência por volta das 21h, ao chegar ao local a vítima, que não teve a identidade revelada foi atingida no abdômen, estava sendo atendida pelo Samu.



Após denúncias, uma mulher de 48 anos foi detida e teria confessado a autoria da agressão. A suspeita foi encaminhada para a Central de Polícia e a vítima levada ao Hospital Santo Antônio.