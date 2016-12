Horário especial de Ano-Novo: veja o que abre e o que fecha no feriado nas cidades catarinenes

Serviço 29/12/2016 | 14h59 Atualizada em

Comércio de rua, shoppings, banco, Detran e serviços de saúde terão horário diferenciado neste Ano-Novo. Embora neste ano a data não caia em um feriadão, alguns serviços públicos estão em recesso. Já o comércio fecha mais cedo no dia 31 e volta a funcionar normalmente no dia 2 de janeiro. Confira e evite imprevistos:



BLUMENAU



Comércio de rua (informações CDL)

Dia 30: horário normal

Dia 31: até 14h

Dia 1°: fechado

Dia 2: horário normal



Shopping centers (informações CDL)

Dia 30: horário normal

Dia 31: das 10h às 15h

Dia 1°: fechado

Dia 2: horário normal



Prefeitura

Prefeitura Municipal de Blumenau estará fechada durante o período de férias coletivas, que ocorre de 19 de dezembro a 20 de janeiro de 2017. Alguns serviços como Procon, Saúde, Praça do Cidadão, Serviços Urbanos, Secretaria de Planejamento Urbano irão funcionar em regime de plantão.



CHAPECÓ

Comércio de rua (informações CDL*)

29 e 30: normalmente

Dia 31: até 12h

1º: abre depois das 12h



*A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Chapecó esclarece que apenas sugere os horários de abertura, mas que os lojistas têm liberdade para abrir e fechar no horário que quiserem, conforme convenção coletiva.

Atendimentos na saúde

Unidade de Pronto Atendimento, localizado na Rua Sete de Setembro 2106-D, bairro Presidente Médici, 24 horas.

Pronto Atendimento da Efapi 24 horas, localizado na Rua Cunha Porã, atenderá normalmente.

CAPS AD III 24 horas, localizado na Rua Porto Alegre 815-E, atendimento normal.

As unidades de saúde manterão atendimento normal no dia 30.

Coleta do lixo

O horário da coleta do lixo será diferenciado conforme a seguinte programação:

Dia 31

O horário da coleta convencional orgânica diurna será antecipado, iniciando às 6h30min;

O horário da coleta convencional orgânica vespertina/noturna será antecipada, iniciando às 15h30min;

A coleta seletiva diurna será antecipada, iniciando às 6h30min;

O horário da coleta seletiva vespertina/noturna será antecipada, iniciando às 15h30min;

A varrição urbana trabalhará normalmente até as 11h.

Dia 1º

A varrição urbana trabalhará das 4h às 9h da manhã;

Não será realizada a coleta orgânica;

Não será realizada a coleta seletiva.

Após os feriados, os itinerários e horários de coleta serão normalizados.

Restaurante Popular

Também foi determinado recesso das atividades do Restaurante Popular – Bandejão e do Restaurante Popular da Efapi, entre 22 de dezembro até 6 de fevereiro.

FLORIANÓPOLIS

Comércio de rua (informações CDL)



29 e 30: normalmente

31: até às 13h

1º de janeiro: fechado

2 de janeiro: horário normal

Shopping center (informações CDL)

29 e 30: das 10h às 22h

31: das 10h às 17h

1º de janeiro: fechado, exceto áreas de lazer e alimentação

2 de janeiro: horário normal



Coleta de lixo

Serviço da Comcap será mantido todos os dias

Ônibus

A frota do transporte coletivo da Capital ganhará reforço no último dia do ano e na madrugada do dia 1º. Nos outros dias, os ônibus funcionarão normalmente.

Saúde

Nos dias 29 e 30 apenas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o plantão da Vigilância em Saúde estarão atendendo.

LAGES



Comércio de rua (informações CDL)

29 e 30: normalmente

Dia 31: fechado

1º: fechado

Saúde

Atendimento normal até 29 de dezembro. Portanto, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Policlínica Municipal, Central de Saúde e demais setores funcionarão normalmente nesses dias, parando os trabalhos apenas nos dois dias de ponto facultativo. Na segunda-feira, 2 de janeiro, todos os atendimentos voltam a acontecer normalmente.

Administração municipal

Período de férias coletivas dos Servidores dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Lages ocorre entre o dia 16 de dezembro de 2016 a 14 de janeiro de 2017. Durante este período os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Lages, funcionarão com redução de pessoal, sem alteração no horário de expediente.

ESTADUAL

Supermercados

Associação Catarinense de Supermercados (Acats) informa que as lojas de supermercados estarão fechadas no dia 1º de janeiro. Nos demais dias o funcionamento é normal mediante a escala de horários de cada loja.

Bancos

O dia 29 será o último dia útil do ano para o setor bancário. As agências bancárias irão abrir normalmente para atendimento ao público, possibilitando a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Já no dia 30 de dezembro, as instituições financeiras não abrem para atendimento ao público e voltam a atender no dia 2 de janeiro.

Casan e Celesc

Funcionam normalmente, sem atendimento interno nos finais de semana.

Procon estadual

Atenderá no período de recesso, de segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 18h.

Detran

Não terá atendimento entre 29 de dezembro e 2 de janeiro.

Defesa civil

Orienta a população, em caso de emergência, que comunique à coordenadoria municipal de Defesa Civil, no telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.

Hemosc

Não funcionará nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Toda a rede abre normalmente a partir do dia 2 de janeiro

Confira aqui os horários especiais de Joinville

