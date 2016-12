Hospital e Maternidade Jaraguá adota ofurô para bebês prematuros

Saúde 22/12/2016 | 10h40

O ofurô, banho quente que se caracteriza pela imersão em uma banheira de formato específico, ajuda a aliviar as tensões do dia a dia. Mas, quando aplicada em bebês prematuros, a técnica pode trazer benefícios que vão muito além do relaxamento. A imersão, que transmite as sensações do útero materno, é capaz de diminuir o estresse, aliviar cólicas, melhorar o sono, regular o batimento cardíaco e, até mesmo, favorecer os estímulos neurológicos e sensoriais dos recém-nascidos. Por isso, inspirada por obstetras e enfermeiros holandeses adeptos à prática, a equipe do Hospital e Maternidade Jaraguá do Sul, passou a aplicar, recentemente, a técnica entre os pacientes da unidade.



:: Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul



- Os bebês internados no hospital estão muito propensos ao estresse. Eles estão em um ambiente cercado por aparelhos. Esse relaxamento é fundamental - afirma a coordenadora da equipe de Enfermagem do setor de Pediatria do HMJ, Djenifer Karina Neiverth.



A reação dos bebês que experimentam a técnica é imediata.

- Eles ficam muito relaxados, pois se sentem como se estivessem no útero da mãe. Depois, eles dormem melhor e até mamam com mais tranquilidade. Sendo assim, o ofurô também contribui para o ganho de peso dos prematuros - explica.



Segundo os especialistas, as mães podem testar a técnica em suas próprias casas. Para isso, é preciso separar um balde novo, com bordas arredondadas e que seja utilizado somente para tal finalidade. Basta imergir o bebê em água morna, entre 36 e 40 graus, por cerca de dez minutos. O líquido deve ficar na altura do ombro do bebê.

O ofurô é indicado para prematuros e bebês com até três meses de vida. O método é contraindicado em casos de febre, ferida aberta, erupção cutânea contagiosa, peso inferior a 1,2 quilo e imaturidade funcional.