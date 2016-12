Já é ano novo em... Confira lugares no mundo que estão em 2017

Virou 31/12/2016 | 10h44 Atualizada em

No Brasil 2017 ainda não chegou, mas o ano novo já é realidade para alguns países ao redor do mundo. Mais adiante no fuso horário, Nova Zelândia, ilhas da Oceania e algumas cidades da Austrália foram as primeiras a celebrar a chegada do dia 1º de janeiro. Veja imagens de quem já está comemorando 2017.

Sydney - Austrália

Foto: Saeed Khan / AFP

Em Sydney, os fogos começaram antes da virada. As luzes iluminaram o famoso prédio da Opera House.

Tóquio - Japão

Foto: Behrouz Mehri / AFP

Japoneses levaram balões para receber o 2017 na Prince Park Tower, na capita, Tóquio.



Seul - Coreia do Sul

Foto: jung Yeon-Je / AFP

No centro da capital sul-coreana, população comemorou a chegada do ano novo em um evento público.

Cingapura



Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Na Marina Bay, show de fogos marcou a meia-noite do Réveillon.

Kuala Lumpur - Malásia

Foto: MOHD RASFAN / AFP

Fogos de artifício iluminaram o céu junto às Petronas Towers — consideradas as mais altas torres gêmeas do mundo.



