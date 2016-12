Jane Fonda pede a Trump que respeite nativos americanos

Los Angeles 22/12/2016 | 01h08

A atriz americana e ativista política Jane Fonda implorou nesta quarta-feira ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que respeite os nativos americanos que protestam contra um polêmico oleoduto.

Fonda, que fechava sua conta no Wells Fargo em Hollywood para protestar contra a participação do banco em um oleoduto na Dakota do Norte, disse que sua mensagem para Trump é: "honre os tratados que temos com os indígenas".

Trump seria proprietário de parte da operadora do oleoduto, a companhia Energy Transfer Partners.

"Somos convidados em suas terras e jamais tratamos desta realidade com suficiente seriedade", declarou a estrela de "Barbarella" e guru da ginástica, de 79 anos.

Desde abril, a tribo sioux de Standing Rock denuncia que o oleoduto, conhecido como Dakota Acces Pipeline, passará por lugares sagrados onde estão enterrados seus ancestrais, também ameaçando suas fontes de água potável.

O movimento contra o oleoduto obteve uma vitória este mês quando o Exército rejeitou uma permissão para a tubulação passar sob o rio Missouri, fonte de água para os Sioux, mas a decisão poderá ser revertida quando Trump chegar à Casa Branca, no dia 20 de janeiro.

ft/mdl/lr