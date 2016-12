Jovem de 18 anos morre afogado na madrugada de domingo em São Francisco do Sul

Perigo no mar 25/12/2016 | 10h43

Um jovem de 18 anos morreu afogado na madrugada de domingo em São Francisco do Sul. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz era um turista de Fraiburgo e estava com amigos na Prainha quando, por volta da 1h da madrugada, entrou no mar próximo ao costão e caiu numa corrente de retorno. Os bombeiros foram acionados ainda na madrugada e retomaram as buscas pela manhã. O corpo foi encontrado por volta das 9h.

Ainda madrugada de natal, um adolescente de 16 anos entrou no mar na praia de Ubatuba, também em São Francisco do Sul, e caiu num buraco. Ele foi arrastado por uma corrente de retorno, mas foi resgatado ainda com vida pelos bombeiros.

O rapaz foi levado para a UPA de Ubatuba e, segundo os bombeiros, está em estado grave.