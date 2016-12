Juiz é multado após conduzir veículo sem CNH e se negar a realizar teste do bafômetro

EM FLORIANÓPOLIS 26/12/2016 | 13h03 Atualizada em

O juiz do Tribunal de Justiça (TJ-SC) Rafael Bruning foi multado na manhã desta segunda-feira na SC-405, em Florianópolis, após ser flagrado dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se recusar a realizar o teste do bafômetro. Uma viatura da polícia percebeu que Bruning conduzia o carro acima da velocidade e pediu que ele parasse. Na abordagem, o juiz, que recentemente foi convidado para ser Assessor do relator da operação Lava- Jato no STJ, ministro Félix Fischer, teria apresentado um Boletim de Ocorrência (BO) relatando o extravio da CNH.

Segundo Fábio Machado, major da PRMV e responsável pela comunicação da corporação, o juiz não apresentava sinais de embriaguez. A ocorrência foi registrada no início da manhã, por volta das 7h, e não houve nenhum tipo de tumulto ou discussão. Como foi impedido pelos policiais de voltar a conduzir o carro, a irmã do juiz precisou ir até o posto da PMRV, que fica localizado também da SC-405, no Rio Tavares.

— Eu estou de folga, mas segundo o que os policiais me passaram, ele foi parado pela policia, se negou a fazer o teste e por isso foi multado. Fora isso, não tenho mais informações — afirmou Machado.



De acordo com o juiz, a CNH teria sido perdida em uma viagem em novembro. Por conta disso, o Boletim de Ocorrência (BO) foi feito. A reportagem do Diário Catarinense conversou com ele por telefone nesta manhã. Bruning afirmou:



— Eles me pararam. E eu, como qualquer cidadão comum que pode sofrer as mesmas penas que qualquer outro, recebi uma multa administrativa por não estar com a minha carteira.



Questionado do porquê de ter se recusado a fazer o bafômetro, Rafael Bruning afirmou que tem prerrogativa da lei para isso.

— Eu não quis fazer. Tenho esse direito como todo mundo — garantiu.

O DC tentou contato com os policiais que atenderam a ocorrência, mas eles se negaram a comentar o assunto.



