Kartista catarinense Gabriel Gomez fecha 2016 no alto do pódio

Ferinha nas pistas 29/12/2016 | 17h39 Atualizada em

O Kartódromo Internacional Granja Viana foi sede da 20ª edição das 500 Milhas de Kart. A tradicional prova que reúne feras do automobilismo com pilotos amadores teve, neste ano, algumas competições preliminares que abrilhantaram ainda mais ao evento.



Campeão Brasileiro, da Copa São Paulo Light, da Copa São Paulo Granja Viana dentre várias outras conquistas o jovem catarinense Gabriel Gomez (RR Racing Team | Mini | Scudo Automotive) foi convidado pela fábrica Kart Mini para representar suas cores em duas categorias. Com apenas 10 anos de idade ele disputou as provas de 50 Milhas de Kart Cadete e, também, as 50 Milhas de Rotax Júnior.

No Capacete de Ouro, presença vitoriosa de Gabriel Gomez Foto: Leandro Gomez / Arquivo Pessoal

Apesar do formato de ambas as competições permitirem a participação de pilotos em dupla com outros, Gomez e sua equipe decidiram que o piloto iria competir sozinho e, com isso, buscar o sucesso de maneira plena.

Após três dias de treinos e muita dedicação no acerto dos equipamentos o piloto seguiu muito confiante para as tomadas de tempos. Mesmo fazendo a sua estreia com o kart grande, utilizado nas provas da classe Rotax Júnior, Gomez surpreendeu a todos garantindo as duas pole-positions da competição.

Animado ele seguiu para a primeira prova, da categoria Cadete. Diante de um grid que tinha pilotos bem conhecidos de Gabriel ele não demorou muito para impor seu ritmo. Com uma constância impressionante ele conseguiu abrir muito de seus concorrentes e vinha controlando a prova de maneira tranquila. Acontece, porém, que um dos pneus de seu kart furou, obrigando-o a fazer um pit-stop muito antes do esperado. Sua equipe trabalhou muito rápido e, ao voltar para a pista, o piloto continuou com seu ritmo forte abrindo vantagem dos concorrentes. Ao final, com 81 voltas completadas e mais de uma hora e meia de prova, Gabriel recebeu a bandeirada de sua última prova da Cadete na primeira posição.

Pela Rotax Júnior, após boa largada, Gomez seguiu na liderança até a terceira volta quando, então, foi superado por dois concorrentes. De maneira profissional e, com muita garra, o piloto seguiu os dois líderes até faltarem cinco minutos para o fim quando, infelizmente, a corrente de seu kart se rompeu obrigando-o a abandonar a corrida.

- Estou muito feliz por ter conseguido a vitória na Cadete e, mais ainda, fazer a pole em minha primeira prova pela categoria Rotax Júnior Max. Subir ao lugar mais alto do pódio é muito bom e, tenho certeza, ano que vem teremos muitas alegrias de novo. Quero agradecer a todos pela ajuda e torcida. Aproveito para desejar um Feliz Natal e um 2017 de muita velocidade e sucesso para todos", comentou o jovem piloto de 10 anos.