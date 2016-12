Lateral Zeballos está perto de assinar com a Chapecoense 

Reforço 24/12/2016 | 14h11 Atualizada em

O lateral Emilio Zeballos, que atua no Defensor do Uruguai deve ser anunciado nos próximos dias como novo reforço da Chapecoense. De acordo com o Globoesporte, o jogador deve assinar contrato de um ano com a equipe catarinense.

Zeballos é admirado pelo diretor executivo do clube, Rui Costa, que já tentou trazê-lo ao Grêmio no início deste ano. Na época, a proximidade com o final da janela de transferências impediu a negociação de seguir adiante.

O uruguaio de 23 anos pode ser o quinto reforço do clube de Chapecó que já oficializou Elias, Dodô, Douglas Grolli e Rossi.

