Meia Maratona de Joinville está com inscrições abertas

Como parte das comemorações dos 166 anos de Joinville, em março de 2017, será realizada a 24ª Meia Maratona de Joinville, dia 5 de março de 2017, um domingo. O local da largada será o Centreventos Cau Hansen, às 7 horas.



A prova, organizada pela Associação Corville de Atletismo, terá apoio da Prefeitura de Joinville por meio da Fundação de Esporte, Lazer e Eventos, do Departamento de Trânsito (Detrans) e da Guarda Municipal.



As inscrições podem ser feitas pelo site www.km.esp.br . Atletas com mais de 60 anos pagam metade.



Além da meia maratona, no percurso oficial de 21 km, haverá ainda três opções de participação em corridas de 5 e 10 km e caminhada. Todos os atletas com inscrições confirmadas recebem camisa alusiva ao evento, número de peito com identificação do atleta e chip descartável.



Na meia maratona só podem participar atletas com idade igual ou superior a 18 anos. Na prova de 10 quilômetros, a idade mínima é 16 anos e na prova de 5 quilômetros, 14 anos.



Realizada a inscrição, a retirada do kit deverá ser feita nos dias 3 e 4 de março de 2017, das 10 às 22 horas na Decathlon Joinville (rua 15 de Novembro, 2.805, bairro Glória). Atletas de outras cidades poderão retirá-lo no dia da prova, entre 5h30 e 6h30 no local da largada/chegada, no Centreventos – Rua José Vieira-315.

Todos os detalhes da prova estão publicados no regulamento no site: www.km.esp.br . Contatos pelo telefone/whatsapp (47) 9931-4583 ou pelo e-mail:contato@km.esp.br



DESCONTOS

a) Atletas com mais de 60 anos terão descontos de 50%;

b) Os 5 primeiros classificados GERAL nas provas de 21km, 10 km e 5 km em 2016 terão direito a cortesia na prova, sendo que deverão confirmar sua participação até 15/2/2017 pelo e-mail: contato@km.esp.br

c) Os atletas que completarem suas distâncias recebem medalha de participação.

Regulamento completo e inscrições no site: km.esp.br