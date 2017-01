Morre, aos 69 anos, o ex-prefeito de Florianópolis Sérgio Grando

Luto 31/12/2016 | 22h35 Atualizada em

Morreu na noite deste sábado o ex-prefeito de Florianópolis Sérgio Grando. O político sofria há alguns anos de um câncer no estômago. Ele chegou a ser internado em setembro de 2016, porém havia retornado para casa. Nesta semana, no entanto,teve de voltar ao Hospital Baía Sul, na Capital, para tratar de uma desnutrição e anemia causadas pelo câncer. A informação do falecimento foi confirmada às 22h por Homero Gomes, ex-secretário da prefeitura da Capital.

Grando tinha 69 anos e foi até hoje o único prefeito de esquerda eleito em Florianópolis. Ele governou a cidade entre 1993 e 1996, quando passou o comando da Capital para Angela Amin (PP). Grando foi vereador na década de 1980 e deputado estadual na década de 1990. Nascido no Piauí, o político fez carreira em Santa Catarina e comandou em 1992 uma Frente Popular, com partidos como PCB, PT, PSDB, PCdoB e outras legendas. Seu vice foi o atual vereador Afrânio Boppré (então no PT, hoje no PSOL).

Em sua gestão à frente da prefeitura, dedicou-se a políticas públicas voltadas à infância, aos pescadores e idealizou o Direto do Campo e o Réveillon das Luzes, que ocorre mais uma vez neste sábado. Também levou pela primeira vez o transporte público aos morros da cidade.

Foi candidato a senador em 1998 e novamente a prefeito em 2000 e 2004, porém foi derrotado ainda no primeiro turno em ambas as ocasiões. Grando também trabalhou como professor da antiga Escola Técnica, atual Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).