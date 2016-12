Morre em Florianópolis o músico Cláudio do Pandeiro

Despedida 21/12/2016 | 21h07 Atualizada em

Quando morreu Tião, aquele do violão e que dava nome ao bar que marcou época no Monte Verde, em Florianópolis, os amigos fizeram um gurufim à altura. Entre os presentes estava Cláudio Schumacher, o Cláudio do Pandeiro, que com o sorriso de sempre tratou de avisar aos parceiros: quando eu morrer não quero música, eu acho meio cafona. É assim, em silêncio e com boas recordações, que ele está sendo homenageado.



Cláudio do Pandeiro tinha cinco anos quando descobriu a paixão pelo instrumento que marcou a presença dele nas rodas Foto: arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Cláudio do Pandeiro, 65 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira, na Capital. O percussionista sofria de leucemia. O velório ocorre na Capela São Jorge, no Cemitério São Francisco, no Itacorubi. A partir das 10h30min de quinta-feira terá início uma cerimônia celebrada pelo padre Vilson Groh. Em seguida, o corpo segue para ser cremado em Palhoça.

_ Nosso amigo Cláudio partiu.

Foi assim que a cantora Raquel Barreto anunciou em sua rede social a morte de Cláudio do Pandeiro. Profissional que encantava pelo talento e sorriso, Cláudio tocou com quase todos os músicos da Ilha. Gaúcho há muitos anos radicado em Florianópolis, era um amante da arte de levar alegria para as pessoas. Participava de rodas e alegrou com seu pandeiro _também tocava violão_ em bares como o do Tião, Rancho do Neco e da Cris.

Cláudio era corretor de imóveis e morava em Canasvieiras, Norte da Ilha. Gilmar Duarte de Andrade, outro amigo, lembra de um samba que Cláudio gostava e quase sempre puxava: Malandro, cantado por Jorge Aragão. "Malandro! Eu sei que você/Nem se liga pro fato/De ser capoeira/Moleque mulato/Perdido no mundo/Morrendo de amor...

De Cláudio do Pandeiro, um descendente de alemães que aos cinco anos se enamora do pandeiro e escolhe o samba como ritmo, são muitas as boas lembranças. Homem simples, ser humano generoso, parceiro alegre. Nos últimos tempos já bastante debilitado, a rotina alterou-se entre o hospital e casa. Mas foi em sua residência que ele preferiu ficar até o último momento. Cláudio do Pandeiro era casado com Simone Freitas e deixa a filha Laura e o enteado Gabriel. Além de uma legião da apreciadores do samba tocado na cadência perfeita.