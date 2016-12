Morre padre Edilson, prefeito reeleito de Campo Belo do Sul, em acidente na BR-116

Falecimento 24/12/2016 | 22h40 Atualizada em

O prefeito reeleito de Campo Belo do Sul, Edilson José de Souza (PMDB), que também era padre, faleceu na noite deste sábado, véspera de Natal. O padre Edilson, como era conhecido, havia rezado uma missa em Campo Belo do Sul e ia para Otacílio Costa - ambos na Serra Catarinense -, pela BR-116, onde passaria o Natal com a família, segundo informações da assessoria de imprensa do PMDB.



De acordo com a assessoria de imprensa da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), o próprio padre conduzia o Vectra da prefeitura, sem passageiros. Sob forte chuva, o automóvel aquaplanou e capotou entre Capão Alto e Lages. Ele faleceu no local. Foi a quarta morte registrada em rodovias catarinenses no feriado de Natal.

Padre Edilson era natural de Lages, tinha 50 anos e havia sido reeleito com 52% dos votos para gerir o município de Campo Belo do Sul, com cerca de 7,4 mil habitantes. O vice-prefeito, também reeleito, é José Tadeu Martins de Oliveira (PSD), conhecido como Doutor Tadeu.

O PMDB estadual emitiu uma nota de pesar:



"No meio a uma data tão especial como o Natal, o PMDB catarinense recebe com profundo sentimento de pesar a notícia do trágico falecimento do prefeito reeleito de Campo Belo do Sul, Edilson José de Souza (PMDB), que também era padre da Igreja Católica. Ele morreu há pouco em acidente de trânsito na BR-116, entre Lages e Capão Alto. Estaremos repassando em breve informações sobre velório e enterro. Desejamos conforto aos familiares e amigos diante desta triste notícia. PMDB/SC".

O vice-Governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, lamentou o falecimento em post no Twitter, ainda na noite deste sábado: