Motociclista coloca fogo em carro estacionado no Garcia, em Blumenau

Segurança 29/12/2016 | 11h37

Um carro foi incendiado na madrugada desta quinta-feira em Blumenau. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, um motociclista teria ateado fogo no veículo, um Gol, com placas de Blumenau, por volta da 1h. O carro estaria estacionado na Rua Engenheiro Odebrecht, no Garcia, há dois dias, informou a PM de Blumenau.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o rescaldo do incêndio, mas o veículo foi consumido pelas chamas. O proprietário do Gol não foi localizado.