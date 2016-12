Mylena Jardim, de 17 anos, é a vencedora do "The voice Brasil"

É ela a voz! 30/12/2016 | 00h32 Atualizada em

Mylena Jardim, de apenas 17 anos, foi quem mais agradou o público e levou o prêmio de R$ 500 mil do "The voice Brasil"

Mylena Jardim, de apenas 17 anos, foi quem mais agradou o público e levou o prêmio de R$ 500 mil do "The voice Brasil" Foto: Artur Meninea / Gshow / Gshow

A mineira Mylena Jardim, de apenas 17 anos, foi a vencedora da quinta edição do The voice Brasil, que teve sua final na noite desta quinta-feira. A cantora, que competiu pelo Time Teló, competiu contra Dan Costa (time Lulu Santos), Afonso Capello (time Carlinhos Brown) e Danilo Franco (time Claudia Leitte) pelo prêmio final, de R$ 500 mil, mais um contrato com uma gravadora.

No último episódio do reality, Mylena cantou Say, say, say, dueto de Paul McCartney e Michael Jackson, ao lado de Danilo Franco, Carnavália, dos Tribalistas (grupo do qual o técnico Carlinhos Brown fazia parte) e Freedom '90, em bonita homenagem do programa a George Michael, morto em 25 de dezembro. Depois de ser anunciada campeã – em escolha popular que lhe rendeu 34% dos votos – voltou a interpretar Olhos coloridos, música que havia cantado nas audições às cegas e que garantiu sua entrada no programa.

Se na semifinal a mineira saiu do palco sob gritos de "já ganhou" vindos da plateia, em sua última aparição no programa ela conseguiu manter a torcida. Não que suas performances tenham tido o mesmo brilho de Love on the brain, interpretação de Rihanna que a levou até a final: no dueto com Danilo, teve de procurar espaço entre os meandros vocais do competidor e a gaita de boca de Milton Guedes; em Carnavália, conseguiu embalar no final, quando a percussão engrenou; e, na homenagem a George Michael, não conseguiu encontrar o melhor tom. Nada que comprometesse suas melhores características: o vozeirão somado à técnica vocal, a presença de palco, a desenvoltura com o microfone na mão, a segurança surpreendente aos 17 anos e o sorrisão carismático.

Na quinta edição do The voice Brasil, Mylena superou uma das escalações mais diversificadas, originais e talentosas do reality: da surpreendente Crystiéllem Camargo, que aos 16 anos tem como projeto resgatar canções brasileiras dos anos 1940, ao vozeirão de Cinthia Ribeiro – passando pelo nigeriano-gaúcho Lumi e pelo cubano Alexey Martinez –, teve de superar um sem-número de gêneros, estilos e timbres para chegar à final. Na decisão, conseguiu ser mais competente do que um Danilo Franco que não parecia seguro o suficiente para mostrar toda potência black de sua voz, um Afonso Capello que chegou ao fim do programa sem conseguir dar um tom popular à sua voz grave e a suas escolhas pelo cancioneiro italiano e um Dan Costa surpreendente, que conseguiu mostrar mais do que o sertanejo mais básico.

Agora, Mylena Jardim tem como desafio passar por cima da tendência que se repete entre os vencedores do programa: quem levou a melhor nas quatro edições anteriores dificilmente conseguiu dar passos mais largos no cenário musical do país. Ellen Oléria virou apresentadora de TV, Sam Alves segue gravando CDs e fazendo shows de médio porte, Danilo Reis & Rafael apareceram mais por polêmicas do que por música, enquanto o último vencedor, Renato Vianna, não conseguiu estourar. Mylena é muito jovem, e aos 17 anos pode se beneficiar pelo ambiente de empoderamento feminino para manter o sucesso – sua performance na semifinal fez a internet vibrar. Talento e voz para isso, sem dúvidas, a mineira tem.