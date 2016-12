'Não houve explosão' a bordo de avião russo acidentado (forças armadas)

Moscou 29/12/2016 | 07h15

A análise das caixas-pretas do avião russo que caiu no domingo no mar Negro aponta "que não houve explosão" a bordo, indicou nesta quinta-feira um responsável do exército russo, sem descartar a hipótese de terrorismo.

"Não houve explosão a bordo", declarou à imprensa o general Serguei Bainetov, diretor do serviço de segurança aérea da aviação russa.

"Mas um ato terrorista não é necessariamente uma explosão, então não excluímos" esta hipótese, acrescentou, ressaltando que um atentado pode ser provocado por uma "ação mecânica".

* AFP