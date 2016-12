No Japão, base do Figueirense conquista título internacional

Base 25/12/2016 | 14h34 Atualizada em

Se o time profissional do Figueirense não deu grandes motivos para a sua torcida celebrar o fim de 2016, a molecada das categorias de base termina o ano deixando uma boa impressão. Neste fim de semana, a equipe sub-17 do Alvinegro sagrou-se campeã da J-League International Youth Cup, no Japão. Na decisão, o Alvinegro enfrentou o Busan IPark, da Coreia do Sul, e levou a melhor na emocionante decisão por pênaltis, vencida por 8 a 7. No tempo normal, o placar ficou em 1 a 1.

O Furacão teve uma campanha irretocável na competição, que reuniu quatro equipes japonesas, uma australiana, uma argentina, além do time sul-coreano. O time de Santa Catarina terminou no primeiro lugar do grupo B, após vitórias por 2 a 1 sobre o Perth Glory (da Austrália), por 5 a 3 sobre o FC Tóquio e por 3 a 1 sobre o Matsumoto.

Ao todo, foram quatro partidas, com três vitórias e um empate. O time marcou 11 gols e sofreu seis. Patrick, com três gols, foi o artilheiro do time da Capital.

Coordenador das categorias de base do Figueira, Pedro Smania comemorou a conquista pelo Twitter.

- Uma equipe que soube enfrentar as dificuldades(fuso, frio e língua) e conquistou um título inédito para o Brasil e Santa Catarina. Orgulho! - celebrou.

A categoria de base do Figueirense terá outro desafio logo no início de 2017, mas com o time sub-20. No dia 4 de janeiro, o Furacão encara o Sete de Setembro-AL na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro foi campeão do torneio em 2008.