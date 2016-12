Nova assembleia nesta sexta irá definir se paralisação do Hospital de Caridade continua 

SAÚDE 30/12/2016 | 15h45 Atualizada em

A greve dos servidores do Imperial Hospital de Caridade, em Florianópolis, soma 10 dias e ainda não há data para terminar. O principal impasse no momento entre servidores e a administração diz respeito à estabilidade. Os grevistas exigem estabilidade de seis meses e não tiveram acordo com o hospital. Outras exigências como não desconto dos dias de greve e não retaliação foram acertadas em assembleia realizada às 13h30min desta sexta-feira em frente ao hospital. Está marcada uma nova reunião para 17h.

Ao todo, 191 dos 746 colaboradores estavam sem receber o 13º salário, porém, segundo a presidente do SindSaúde/SC - sindicato que representa a categoria - Edileuza Garcia Fortuna, todos receberam na quinta-feira os valores devidos.

— Os trabalhadores aceitaram parcialmente a proposta, mas precisa definir a questão da estabilidade dos trabalhadores. Se não tiver esse acordo, fica bem complicado — explica Edileuza.

Ninguém da direção do hospital foi localizado pela reportagem

Leia mais notícias:



Justiça determina que o Hospital de Caridade, em Florianópolis, informe o valor exato dos débitos com o 13º



Com proposta de 13º salário parcelado, servidores do Caridade entram em greve



Hospital de Caridade paga 13º a 54% dos funcionários, mas paralisação continua