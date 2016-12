Novo reforço do Figueirense, volante Juliano quer Catarinense e Primeira Liga

MERCADO DA BOLA 21/12/2016 | 20h47 Atualizada em

Após assinar contrato com o Figueirense, o volante Juliano, que fez uma grande temporada com o Fortaleza na Série C em 2016, já começou a focar em 2017. Feliz com o novo desafio que terá na carreira, o jogador sabe da importância de iniciar bem o ano. O atleta já tinha um pré-contrato com o Furacão.

— Vamos ter a Primeira Liga e o Estadual como primeiros desafios em 2017. Temos que fazer uma boa pré-temporada para brigarmos pelos títulos das duas competições. Tenho certeza que o Figueirense entrará forte nas disputas — afirmou.



Juliano Real Pacheco tem 26 anos e foi formado nas categorias de base do Internacional, onde ficou até 2012, quando se transferiu para o Goiás. No clube goiano atuou por três temporadas, conquistando o Campeonato Brasileiro da Série B em 2012.



Ainda de acordo com o atleta, o objetivo no Figueira é fazer um bom primeiro semestre para entrar com tudo na Série B.



— O Figueirense, pela estrutura e elenco que vem montando, tem tudo para fazer um ano fantástico em 2017. Temos que iniciar bem, brigando por títulos da Primeira Liga e do estadual, para entrarmos bem na Série B — espera.



Currículo Juliano

2009 – 2012 - Internacional (RS)

2012 – 2015 - Goiás (GO)

2016 – Fortaleza

2017 – Figueirense