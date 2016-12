Obama e Abe homenageiam vítimas de Pearl Harbor

Pearl Harbor 27/12/2016 | 19h24

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, homenagearam nesta terça-feira (27), no memorial "USS Arizona", as vítimas do ataque a Pearl Harbor, cometido há 75 anos.

Sete meses depois de visitarem juntos o lugar histórico de Hiroshima, ambos depositaram várias coroas de flores no espaço construído sobre os restos do encouraçado destruído pela Força Aérea japonesa em 7 de dezembro de 1941.

Ali, depositaram várias coroas de flores diante do muro onde estão inscritos os nomes dos 1.177 americanos que perderam a vida no USS Arizona.

Após um momento de silêncio, lançaram pétalas de flores em um poço cavado no meio da estrutura, apoiada na água e através da qual os visitantes podem ver os restos oxidados do USS Arizona.

Preparado durante meses no maior dos sigilos, o ataque-relâmpago a Pearl Harbor - durou apenas duas horas - deixou mais de 2.400 mortos e precipitou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

Esta é a primeira vez que um primeiro-ministro japonês visita o memorial do USS Arizona, construído no começo dos anos 1960.

Uma declaração dos dois chefes de Estado estava prevista para as 22H05 GMT (20h05 de Brasília).

* AFP