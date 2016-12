Pancho: Ilha de Porto Belo completa 20 anos recebendo visitantes no Litoral de SC

Turismo 26/12/2016 | 09h31 Atualizada em

Em dezembro de 1996 a família Stodieck, de Blumenau, iniciava uma grande empreitada no Litoral. Depois de retirar 18 toneladas de lixo dos 300 metros de faixa de areia da Ilha João da Cunha _ a popular Ilha de Porto Belo _ eles instalaram no paradisíaco local um grande empreendimento destinado ao lazer e bem-estar dos futuros visitantes. Tanto deu certo que está lá há 20 anos, comemorados neste mês.



A estrutura funciona de 1º de novembro a 31 de março, quando recebe visitantes do Brasil e do mundo interessados em um dia diferente. Além dos 300 metros de praia e águas tranquilas, esverdeadas e protegidas por boias, a ilha tem restaurante, petiscarias, estrutura para esportes náuticos e trilha ecológica. Simultaneamente há um limite de pouco mais de 1,8 mil pessoas no local.

Para chegar à ilha, 96% dos visitantes usam as escunas turísticas ou barcos de pescadores credenciados, o que acaba movimentando ainda mais a economia. O restante vem com embarcações próprias. Fora da temporada, a ilha mantém um programa de vivência ambiental, que recebe grupos de estudantes.



Para o futuro, o administrador Alexandre Stodieck _ irmão do secretário de Turismo de Blumenau, Ricardo Stodieck _ diz que vai trabalhar na manutenção da estrutura e na capacitação ainda maior de todo o pessoal envolvido na operação e recepção de turistas. Ele aposta no fortalecimento de todo o litoral para turismo, em especial a faixa de Balneário Camboriú a Bombinhas, de onde vem boa parte dos visitantes da ilha.



1 milhão



É a quantidade de visitantes que a Ilha de Porto Belo já recebeu nos 20 anos de atividades voltadas para o lazer e turismo. São em média 50 mil pessoas por ano, sendo que há o limite de 1,8 mil pessoas simultaneamente no local.