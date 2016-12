Passageiro é retirado de avião por insultar filha de Trump

Nova York 22/12/2016 | 22h08

Um passageiro que insultou Ivanka Trump sobre as propostas de seu pai, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado nesta quinta-feira de um voo da JetBlue de Nova York para a Flórida.

O site TMZ informou que o homem foi obrigado a sair do aparelho em Nova York após ofender verbalmente a filha de Trump com frases como "seu pai está arruinando o país" ou "o que você faz neste voo, deveria viajar em um avião particular".

TMZ acrescentou que Ivanka Trump, 35 anos, que viajava com o marido, Jared Kushner, ignorou o homem e tentou distrair seus filhos com lápis de cor.

Quando foi retirado do avião, o homem gritou: "estão me expulsando por expressar minha opinião?!"

Sem informar detalhes, a JetBlue confirmou à AFP o incidente.

Ivanka Trump, empresária do ramo da moda, também é vice-presidente do Império de empresas de Donald Trump.

